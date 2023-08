Cronaca 1814

Malore mentre percorreva l'autostrada Palermo-Mazara: muore un 46enne

I sanitari hanno prestato i primi soccorsi all'uomo ma non c'è stato nulla da fare

Redazione

Un malore improvviso ha ucciso un automobilista palermitano che nel tardo pomeriggio di ieri (18 agosto) stava percorrendo la Palermo-Mazara del Vallo. L'uomo, 46 anni, stava viaggiando a bordo della propria auto in direzione del capoluogo, ad un certo punto, erano le 19.30 circa, ha avvertito un malore e si è fermato nella corsia di sorpasso, nelle vicinanze dello svincolo per Partinico, perdendo i sensi.

Alcuni automobilisti in transito hanno avvertito le forze dell'ordine, sul posto sono intervenuti la polizia stradale, una squadra dell'Anas e due ambulanze del 118. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi all'uomo ma per lui non c'è stato nulla da fare, la polstrada ha deviato il traffico che è rimasto congestionato per alcune ore, con incolonnamenti lunghi diversi chilometri.



