Cronaca 1417

Malore mentre è in acqua: 76enne muore a Palma di Montechiaro

Sul posto è stata inviata un'ambulanza e l'elisoccorso ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare

Rita Cinardi

15 Agosto 2021 17:21

Un uomo di 76 anni, Giovanni Gallo, è morto annegato questa mattina in contrada Ciotta a Palma di Montechiaro (Agrigento). L'uomo, un ex barbiere di Palma di Montechiaro, ha avuto un infarto mentre si trovava in acqua. A chiamare i soccorsi sono stati i bagnanti. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l'elisoccorso e un'ambulanza ma, nonostante i tentativi degli operatori sanitari di rianimare l'anziano con un lungo massaggio cardiaco, non c'è stato nulla da fare. Della tragedia si stanno occupando i carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro, coordinati dal comando compagnia di Licata.



