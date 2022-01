Cronaca 382

Malore in classe per una dodicenne di Catania, condizioni disperate: accertamento morte cerebrale

La ragazza si era sentita male qualche giorno fa. Iniziate questa mattina le procedure per accertare la morte cerebrale

Redazione

29 Gennaio 2022 17:02 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/malore-in-classe-per-una-dodicenne-di-catania-accertamento-morte-cerebrale- Copia Link Condividi Notizia

Si era sentita male qualche giorno fa a scuola. Sembrava un malore da poco, ma dopo qualche istante si è capito che purtroppo la verità era ben peggiore. Un arresto cardiaco di cui ancora non si conosce l'origine, ma questo ora poco importa. Sono ormai disperate le condizioni della ragazzina di 12 anni, studentessa della scuola media Cavour di Catania, colpita da un arresto cardiaco lo scorso 27 gennaio.

I medici del Garibaldi Nesima hanno iniziato questa mattina le procedure di rito per accertare la morte cerebrale per la piccola, con l’elettroencefalogramma che servirà a stabilire se c’è o meno ancora attività. Inizialmente le condizioni, dopo i primi momenti di grandissima paura, non sembravano così grave. La ragazzina, con il supporto della polizia che di fatto ha aperto la strada per velocizzare le operazione, era stata trasportata d’urgenza all’ospedale. La giovane, che in realtà pare sia stata rianimata grazie all’intervento dei primi soccorritori, è stata sottoposta ad ulteriori cure che le hanno permesso di superare la crisi e, successivamente, di stabilizzarsi, ma non sarebbe stato sufficiente per riprendere conoscenza, e dopo ci sarebbe stato un ulteriore peggioramento.(Gds.it)



Si era sentita male qualche giorno fa a scuola. Sembrava un malore da poco, ma dopo qualche istante si è capito che purtroppo la verità era ben peggiore. Un arresto cardiaco di cui ancora non si conosce l'origine, ma questo ora poco importa. Sono ormai disperate le condizioni della ragazzina di 12 anni, studentessa della scuola media Cavour di Catania, colpita da un arresto cardiaco lo scorso 27 gennaio. I medici del Garibaldi Nesima hanno iniziato questa mattina le procedure di rito per accertare la morte cerebrale per la piccola, con l'elettroencefalogramma che servirà a stabilire se c'è o meno ancora attività. Inizialmente le condizioni, dopo i primi momenti di grandissima paura, non sembravano così grave. La ragazzina, con il supporto della polizia che di fatto ha aperto la strada per velocizzare le operazione, era stata trasportata d'urgenza all'ospedale. La giovane, che in realtà pare sia stata rianimata grazie all'intervento dei primi soccorritori, è stata sottoposta ad ulteriori cure che le hanno permesso di superare la crisi e, successivamente, di stabilizzarsi, ma non sarebbe stato sufficiente per riprendere conoscenza, e dopo ci sarebbe stato un ulteriore peggioramento.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare