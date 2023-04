Malore durante immersione, muore sub 42enne

Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte delle persone che erano con lui a bordo di un gommone

Redazione

22 Aprile 2023

Un sub di 42 anni è MORTO dopo essere stato colto da un malore durante la risalita da un'immersione nelle acque dell'isola di Giannutri (Grosseto) ed aver perso conoscenza. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte delle persone che erano con lui a bordo di un gommone, usato per andare a fare l'immersione. Sul posto il 118 con l'elicottero Pegaso ma anche in questo caso i tentativi di rianimarlo sono stati vani. L'uomo, 42 anni, di origine libanese, si chiamava Ziad Samaha, era un consulente della Fao e studioso del mondo marino, sua grande passione, e lavorava a Roma. La salma è ora all'ospedale di Orbetello (Grosseto), a disposizione della magistratura. (ANSA)



