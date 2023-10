Cronaca 2700

Magistratura in lutto, è morto il giudice nisseno Vittorio La Placa

In magistratura dal 1997, attualmente era in servizio al tribunale di Enna

Rita Cinardi

E' morto all'età di 56 anni, dopo aver combattuto contro un brutto male, il giudice nisseno Vittorio La Placa. In magistratura dal 1997 attualmente lavorava al tribunale di Enna. Ha lavorato anche a Caltanissetta e Palermo, nelle sezioni penale, civile e del lavoro. E' stato anche giudice per le indagini preliminari. Tra gli incarichi quello di presidente di Commissione Tributaria Regionale e provinciale, presidente di Sezione Penale, presidente vicario del Tribunale di Enna. Al suo lavoro di magistrato ha affiancato la ricerca universitaria, lavorando per anni come docente a contratto di diritto amministrativo all’Università di Catania. La Placa, che lascia la moglie e un figlio, era stimato e ben voluto per le sue grandi doti umane e professionali. Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio su facebook. I funerali saranno celebrati mercoledì alle ore 16 alla parrocchia Sacro Cuore.



