Cronaca 710

Mafia, sequestrato un patrimonio da 10 milioni di euro ad un esponente del clan Rinzivillo di Gela

Il sequestro è scattato nell'ambito di un'indagine dei carabinieri di Piacenza coordinati dalla Dda di Bologna

Redazione

03 Febbraio 2022 13:02 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/mafia-sequestrato-un-patrimonio-da-10-milioni-di-euro-ad-esponente-del-clan-rinzivillo Copia Link Condividi Notizia

Beni per complessivi 10 milioni di euro sono stati sequestrati dai carabinieri di Piacenza a Bergamo, Caltanissetta, Milano, Pavia, Pisa e Verona ad un presunto esponente del clan di Cosa nostra, Rinzivillo, di Gela, già condannato per associazione mafiosa. L’uomo risiede in provincia di Piacenza. Nello specifico, è stato sequestrato il patrimonio personale dell’uomo nonché di alcuni suoi familiari. In particolare i sigilli sono stati posti ad un complesso immobiliare di pregio in provincia di Piacenza, ove è sita anche l’abitazione del destinatario della misura di prevenzione patrimoniale; la totalità delle quote societarie di 3 ditte operanti nel campo dell’edilizia a lui riconducibili, con sede nel milanese ed in Sicilia; 93 immobili e due terreni rientranti nel patrimonio delle predette imprese, ubicati in Lombardia, Emilia Romagna e Toscana; 39 autoveicoli; 5 conti correnti bancari, 1 polizza assicurativa sulla vita e le quote di 1 fondo di investimento.

Gli accertamenti, condotti dal Nucleo Informativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Piacenza con il coordinamento dalla DDA di Bologna, hanno permesso di raccogliere numerosi elementi utili a dimostrare che il destinatario della misura di prevenzione patrimoniale ed i suoi familiari avevano, nel corso degli anni, accumulato un patrimonio assolutamente sproporzionato rispetto alle loro fonti di reddito.



Beni per complessivi 10 milioni di euro sono stati sequestrati dai carabinieri di Piacenza a Bergamo, Caltanissetta, Milano, Pavia, Pisa e Verona ad un presunto esponente del clan di Cosa nostra, Rinzivillo, di Gela, già condannato per associazione mafiosa. L'uomo risiede in provincia di Piacenza. Nello specifico, è stato sequestrato il patrimonio personale dell'uomo nonché di alcuni suoi familiari. In particolare i sigilli sono stati posti ad un complesso immobiliare di pregio in provincia di Piacenza, ove è sita anche l'abitazione del destinatario della misura di prevenzione patrimoniale; la totalità delle quote societarie di 3 ditte operanti nel campo dell'edilizia a lui riconducibili, con sede nel milanese ed in Sicilia; 93 immobili e due terreni rientranti nel patrimonio delle predette imprese, ubicati in Lombardia, Emilia Romagna e Toscana; 39 autoveicoli; 5 conti correnti bancari, 1 polizza assicurativa sulla vita e le quote di 1 fondo di investimento. Gli accertamenti, condotti dal Nucleo Informativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Piacenza con il coordinamento dalla DDA di Bologna, hanno permesso di raccogliere numerosi elementi utili a dimostrare che il destinatario della misura di prevenzione patrimoniale ed i suoi familiari avevano, nel corso degli anni, accumulato un patrimonio assolutamente sproporzionato rispetto alle loro fonti di reddito.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare