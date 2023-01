Cronaca 336

Mafia: Sebastiano Ardita (Csm), "fortissime coperture per Matteo Messina Denaro"

Per il magistrato la cattura del boss "è un segnale positivo, ma questo non ci deve far dimenticare il fatto che per 30 anni è stato latitante, si è scoperto ora a Palermo"

"La storia della mafia è quella di un potere criminale che cerca un rapporto con il potere pubblico. E' chiaro che questo è accaduto perchè altrimenti non si può restare libero tanto a lungo in un territorio così densamente popolato e attenzionato dalle forze di polizia". Lo ha detto il consigliere del Csm Sebastiano Ardita, in passato pm impegnato in prima linea nella lotta alla mafia, parlando a Radio 24 della latitanza di di Matteo Messina Denaro. La cattura del boss "è un segnale positivo, ma questo non ci deve far dimenticare il fatto che per 30 anni è stato latitante, si è scoperto ora a Palermo. Questo comporta che ha avuto fortissime coperture". "Oggi c'è un dibattito aperto su questa latitanza che negli anni scorsi ha fatto registrare momenti di mancato coordinamento dello Stato e di sovrapposizione di indagini investigative" ha aggiunto tra l'altro Ardita (ANSA).



