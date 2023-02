Cronaca 999

Mafia, pizzo e droga nel Vallone: quattro condannati ed un assolto per l'inchiesta "Gallodoro" dei Carabinieri

Torna libero Lillo Modica, 80 anni, che era ritenuto dagli inquirenti il capo dell'organizzazione criminale. Assoluzione per Carmelo Conte

Redazione

Quattro condanne per la “mafia del Vallone”, ma tante contestazioni cadute. A cominciare da un boss... che boss non era ed è stato scarcerato. Un quinto imputato ne è uscito indenne. Così al termine del processo a cinque imputati tra i coinvolti nel maxi blitz dei carabinieri su mafia, pizzo e droga ribattezza «Gallodoro». Inchiesta che nel gennaio di quattro anni fa avrebbe dato scacco a Cosa nostra nell’area del Vallone, facendo scattare diciassette ordinanze di custodia cautelare per le ipotesi, a vario titolo, di associazione mafiosa, omicidio, estorsioni, armi, rapina e associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga con la contestazione dell’aggravante mafiosa.

Nel troncone processuale con rito ordinario che si è appena concluso la pena più severa è stata comminata al quarantottenne di Mussomeli, Salvuccio Favata condannato a 8 anni e 2 mesi di carcere e 30.500 euro di multa, a fronte di una richiesta, da parte del pm Maurizio Bonaccorso, di dodici anni e 40 mila euro di multa. Segue, per entità della pena, il cinquantaduenne di Campofranco, Giuseppe Gioacchino Di Carlo, condannato in continuazione a 6 anni e sei mesi e 26.500 euro di multa contro i sette anni e mezzo e 21 mila euro proposti dal pm; l’ottantenne di Campofranco, Calogero Modica con 6 anni di reclusione, contro i diciotto che erano stati sollecitati nei suoi confronti perché ritenuto boss e che, invece, è stato riconosciuto come affiliato.

E sono pure cadute le aggravanti di essere stato capo e promotore – così lo avevano anche indicato i collaboranti Ciro Vara, Maurizio Di Gati e Maurizio Carruba - di aver fatto parte di una banda armata e di avere reimpiegato capitali sporchi. Nel gran calderone anche la presunta estorsione a un imprenditore edile. E dopo quattro anni di arresti domiciliari, per l’ottantenne (assistito dagli avvocati Giovanni Castronovo e Walter Tesauro) è stata disposta l’immediata scarcerazione.

Chiude il quadro delle condanne – per fatti di droga come Favata e Di Carlo - il quarantaseienne racalmutese, Salvatore Puma con 6 anni di carcere e 26 mila euro di multa, mentre la richiesta della procura è stata di quattro anni e 15 mila euro. Due dei condannati – Favata e Modica - sono pure passati da assoluzioni parziali per alcuni capi d’imputazione «per non avere commesso il fatto» o perché «il fatto non sussiste» e Di Carlo per prescrizione.

Unica assoluzione totale per il cinquantunenne di Casteltermini, Carmelo Conte, per il quale erano stati chiesti cinque anni, quattro mesi e 20 mila euro di multa. Questo il verdetto emesso dal tribunale presieduto da Francesco D’Arrigo (a latere Giuseppina Chianetta e Lorena Santacroce) nei confronti degli imputati (assistiti dagli avvocati Antonio Impellizzeri, Giuseppe Dacquì e Davide Schillaci).

Nel distinguo delle imputazioni, Modica è stato chiamato a rispondere di associazione mafiosa ed estorsione, Favata di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga e diversi episodi di cessione, Puma, Conti e Di Carlo di episodi di smercio di cocaina e il solo Di Carlo anche della detenzione di una pistola Beretta calibro 9 con matricola abrasa. (Vincenzo Falci, Giornale di Sicilia)



