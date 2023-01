Cronaca 281

Mafia, perquisita la casa dei suoceri di Andrea Bonafede

I coniugi sono morti anni addietro e la casa risulta disabitata da tempo

Redazione

Continuano le perquisizioni degli investigatori a Campobello di Mazara, alla ricerca di elementi utili per scoprire la rete di fiancheggiatori che hanno favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro. Ieri sera i carabinieri del Ros hanno perquisito l'abitazione degli ex suoceri di Andrea Bonafede, che si trova da lunedì in carcere. I coniugi sono morti anni addietro e la casa risulta disabitata da tempo, in via San Giovanni, a poche centinaia di metri dall'abitazione di Giovanni Luppino e dell'appartamento dove, sino a giugno scorso, avrebbe vissuto Messina Denaro. (ANSA)



