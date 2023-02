Cronaca 466

Mafia, per il gip il medico Alfonso Tumbarello conosceva la vera identità di Messina Denaro

Ha prescritto in un centinaio di occasioni farmaci e analisi intestandole a un suo assistito che in realtà godeva di ottima salute

Redazione

"Tumbarello ha personalmente visitato il paziente Matteo Messina Denaro, raccolto l'anamnesi, indicatogli un percorso terapeutico, poi seguito con estrema attenzione, prescritto in più di un centinaio di occasioni farmaci e analisi mediche, per patologie molto gravi, di cui effettivamente soffriva e soffre il boss, intestandole ad uno proprio assistito, che in realtà godeva di ottima salute". Lo scrive il gip Alfredo Montalto che ha disposto l'arresto dei Alfonso Tumbarello, medico di Campobello di Mazara che per primo ha diagnosticato il tumore al capomafia e che è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso. Secondo il giudice il professionista era "consapevole e informato della reale identità del paziente". (ANSA).



