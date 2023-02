Cronaca 937

Mafia. Paziente della clinica "La Maddalena": "Messina Denaro era un gran simpaticone"

La donna a La7 ha raccontato di essere andata al ristorante a Mondello con il boss di Castelvetrano che si era presentato come Andrea Bonafede

Redazione

"Un tipo assolutamente socievole e disponibile e anche un gran simpaticone. Si era presentato come Andrea Bonafede. Raccontava di avere un'azienda che si occupava di produzione e vendita di olio d'oliva, un imprenditore agricolo. Una persona che vestiva molto bene e che curava la sua immagine, una immagine ricercata". Lo ha detto una paziente della clinica "La Maddalena", dove Matteo Messina Denaro si curava per il tumore al colon, durante la trasmissione 'Non è l'Arena' su La7. La donna, che ha visto il boss tra la metà e la fine del 2021, ha anche raccontato di essere andata in un ristorante a Mondello con Matteo Messina Denaro e spiegato che era "sereno e tranquillo". (ANSA).



