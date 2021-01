Politica 272

Mafia, Pagano: "Squallidi benpensanti usano Borsellino contro Salvini"

Il vicepresidente della Lega alla Camera, il deputato sancataldese Alessandro Pagano interviene sulle accuse lanciate al leader della Lega

Redazione

09 Gennaio 2021 12:54

"Borsellino ha dato la sua vita per combattere la mafia, ispirato da un assoluto senso di giustizia e lealta'. E' stato e rappresenta ancor di piu' oggi un paradigma di valori e ideali in cui la Lega e Matteo Salvini si ispirano da sempre: oltre ai gia' citati valori anche Dio, la famiglia, la Patria. Mi domando cosa ci sia di male nel riconoscere e diffondere questo tipo di messaggio. Chi si strappa le vesti per una mascherina, lo sa che Salvini cita spesso nei suoi discorsi sia Paolo Borsellino che Rosario Livatino? Anche questo e' diventato oltraggioso? Questi squallidi benpensanti non si permettano di fare becera strumentalizzazione politica, utilizzando loro l'immagine di Borsellino che, ripeto, da sempre, costituisce la stella polare valoriale per Salvini e la Lega". Cosi' in una nota il vicepresidente della Lega alla Camera, il deputato siciliano Alessandro PAGANO. (ITALPRESS).































"Borsellino ha dato la sua vita per combattere la mafia, ispirato da un assoluto senso di giustizia e lealta'. E' stato e rappresenta ancor di piu' oggi un paradigma di valori e ideali in cui la Lega e Matteo Salvini si ispirano da sempre: oltre ai gia' citati valori anche Dio, la famiglia, la Patria. Mi domando cosa ci sia di male nel riconoscere e diffondere questo tipo di messaggio. Chi si strappa le vesti per una mascherina, lo sa che Salvini cita spesso nei suoi discorsi sia Paolo Borsellino che Rosario Livatino? Anche questo e' diventato oltraggioso? Questi squallidi benpensanti non si permettano di fare becera strumentalizzazione politica, utilizzando loro l'immagine di Borsellino che, ripeto, da sempre, costituisce la stella polare valoriale per Salvini e la Lega". Cosi' in una nota il vicepresidente della Lega alla Camera, il deputato siciliano Alessandro PAGANO. (ITALPRESS).































News Successiva Covid, in serata nuova ordinanza per Sicilia in zona arancione: chiuse anche le scuole medie ed elementari

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare