Mafia, operazione dei carabinieri Mondo Opposto a Niscemi: ecco i nomi degli arrestati

Tra gli arrestati anche un ex poliziotto in pensione finito ai domiciciliari

Rita Cinardi

Questi gli arrestati nel corso dell’operazione dei carabinieri a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. In carcere sono finiti Alberto Musto, 37 anni, Sergio Musto, 35 anni, Andrea Abaco, 27 anni, Francesco Amato, 53 anni, Giuseppe Auteri, 42 anni, Emanuele Burgio, 51 anni, Luigi Cannizzaro, 59 anni, Vincenzo Cannizzaro, 35 anni, Francesco Cantaro, 47 anni, Francesco Cona, 26 anni, Davide Cusa, 30 anni, Renè Salvatore Di Stefano, 33 anni, Alessandro Fausciana, 45 anni, Gaetano Fausciana, 54 anni, Salvatore Fausciana, 24 anni, Gianni Ferranti, 64 anni, Giovanni Ferranti, 40 anni, Salvatore Giugno, 55 anni, Giuseppe Manduca, 57 anni, Francesco Piazza, 59 anni, Antonio Pittalà, 32 anni, Salvatore Signorino Pittalà, 61 anni, Carmelo Raniolo, 49 anni, Paolo Rizzo, 69 anni, Francescco Alessio Torre, 46 anni, Carlo Zanti, 69 anni. Ai domiciliari il poliziotto in pensione, Salvatore Giugno 55 anni e due donne delle quali non sono state fornite le generalità. Il carabiniere Giuseppe Carbone, 44 anni, è stato sospeso dal servizio.



