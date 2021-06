Cronaca 1105

Rete di pusher nigeriani a Caltanissetta, quattro indagati arrestati nel blitz tornano in libertà

I quattro furono arrestati nell'ambito del blitz dei carabinieri denominato "Ika Rima". Misura cautelare confermata per tutti gli altri

Redazione

30 Giugno 2021 12:29

Il Tribunale del Riesame di Caltanissetta, accogliendo il ricorso presentato dai loro legali, ha scarcerato quatto nigeriani che erano stati arrestati nell'ambito del blitz dei carabinieri denominato "Ika Rima" contro lo spaccio di droga. che aveva una propria cellula a Caltanissetta. A lasciare il carcere, Wisdow Bernard, 22 anni, difeso dall’avvocato Monia Giambarresi, Steven Marcus, 33 anni difeso dall’avvocato Vanessa Di Gloria, Odion Omondiagbe, 32 anni assistito dall’avvocato Salvi Virciglio e John Wilson, 28 anni difeso dall’avvocato Laura Alfano. Un quinto indagato ha lasciato invece il carcere per i domiciliari. “Ika Rima” è un'articolazione della storica organizzazione criminale nigeriana denominata “Eiye”, che in Italia e in Europa è dedita al traffico di stupefacenti e alla prostituzione.I carabinieri, coordinati dalla Dda di Caltanissetta, hanno fermato il traffico e lo spaccio di fiumi di droga che arrivava sul territorio. Il blitz è stato portato a termine lo scorso 10 giugno. In tutto vennero arrestate 16 persone.



