Mafia: nel secondo covo di Matteo Messina Denaro il sopralluogo del pm Guido e ufficiali carabinieri

Il procuratore aggiunto della Dda di Palermo ha coordinato la perquisizione

Redazione

Il procuratore aggiunto della Dda di Palermo Paolo Guido si è intrattenuto poco più di due ore all'interno dell'abitazione dove si troverebbe il secondo covo del boss Matteo Messina Denaro, in via Maggiore Toselli a Campobello di Mazara, non lontano (meno di un km) dall'abitazione in cui il boss viveva in vicolo San Vito. Insieme a lui il comandante provinciale di Trapani dei carabinieri Fabio Bottino e il colonnello dei Ros Lucio Arcidiacono. Il magistrato che ha coordinato l'ispezione non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti. (ANSA).



