Mafia: nel primo covo di Matteo Messina Denaro anche un quadro di Joker

Oltre all'effige di don Vito Corleone ne "Il padrino" e poi la frase: "C'è sempre una via d'uscita, ma se non la trovi sfonda tutto"

Redazione

Non solo il quadro con l'immagine di Marlon Brando nei panni di don Vito Corleone ne Il Padrino: nell'appartamento di vicolo San Vito a Campobello di Mazara, il primo covo di Matteo Messina Denaro scoperto dopo l'arresto, c'è anche un quadro a colori di Joker, il famoso personaggio dei fumetti, nella versione interpretata da Joaquin Phoenix. "C'è sempre una via d'uscita, ma se non la trovi sfonda tutto" dice invece la scritta su un quadretto più piccolo appeso proprio sotto quello di Joker. (ANSA).



