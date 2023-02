Cronaca 197

Il dott. Stallone che condivideva lo studio con Tumbarello: "Sono felice che lo Stato abbia arrestato Matteo Messina Denaro"

Nato nel 1992 ha l'immagine dei giudici Falcone e Borsellino: "Ho sempre creduto nelle istituzioni"

Redazione

08 Febbraio 2023 15:41 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/mafia-medico-stallone-lavoravo-in-orari-diversi-da-tumbarello Copia Link Condividi Notizia

"Da mesi ho cercato un locale in affitto per aprire il mio ambulatorio e, intanto, mesi addietro, ho iniziato la mia attività nello studio del dottor Tumbarello, quasi in pensione, che mi ha gentilmente ospitato. Abbiamo solamente condiviso i locali, ma io ho lavorato in orari diversi dai suoi. Quando è stato arrestato Matteo Messina Denaro e sono venuti i carabinieri nell'ambulatorio, ho trovato un nuovo locale in via Vittorio Emanuele II e mi sono subito trasferito". Lo dice Gianfranco Stallone, giovane medico di base a Campobello di Mazara che, per alcuni mesi, ha condiviso l'ambulatorio con Alfonso Tumbarello, il medico arrestato ieri perché ha prescritto le ricette medice al boss Matteo Messina Denaro sotto il falso nome di Andrea Bonafede.

"Io con tutto ciò che è successo non c'entro nulla - chiarisce - e sono felice che lo Stato abbia arrestato Matteo Messina Denaro". Nel suo studio Stallone ha la foto dei giudici Falcone e Borsellino: "Io sono nato nel 1992 e ho sempre creduto nelle istituzioni, vivendo con passione i momenti del dopo stragi - dice il medico - ho sempre sperato che in questi 30 anni lo Stato lo avrebbe arrestato. La sua cattura rappresenta una bella pagina di storia nella lotta alla mafia". (ANSA).



"Da mesi ho cercato un locale in affitto per aprire il mio ambulatorio e, intanto, mesi addietro, ho iniziato la mia attività nello studio del dottor Tumbarello, quasi in pensione, che mi ha gentilmente ospitato. Abbiamo solamente condiviso i locali, ma io ho lavorato in orari diversi dai suoi. Quando è stato arrestato Matteo Messina Denaro e sono venuti i carabinieri nell'ambulatorio, ho trovato un nuovo locale in via Vittorio Emanuele II e mi sono subito trasferito". Lo dice Gianfranco Stallone, giovane medico di base a Campobello di Mazara che, per alcuni mesi, ha condiviso l'ambulatorio con Alfonso Tumbarello, il medico arrestato ieri perché ha prescritto le ricette medice al boss Matteo Messina Denaro sotto il falso nome di Andrea Bonafede. "Io con tutto ciò che è successo non c'entro nulla - chiarisce - e sono felice che lo Stato abbia arrestato Matteo Messina Denaro". Nel suo studio Stallone ha la foto dei giudici Falcone e Borsellino: "Io sono nato nel 1992 e ho sempre creduto nelle istituzioni, vivendo con passione i momenti del dopo stragi - dice il medico - ho sempre sperato che in questi 30 anni lo Stato lo avrebbe arrestato. La sua cattura rappresenta una bella pagina di storia nella lotta alla mafia". (ANSA).

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare