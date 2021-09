Cronaca 2014

Mafia, maxi-operazione nel nisseno: oltre 50 misure cautelari, fatta luce anche su 2 casi di lupara bianca

Nell'ambito delle indagini gli inquirenti hanno anche fatto luce su due omicidi con il metodo della 'lupara bianca' nel 1984 e nel 1991

Redazione

24 Settembre 2021 06:46

Sgominata, con l’odierna operazione condotta dai Carabinieri e coordinata dalla DDA della Procura Nissena, un’organizzazione criminale di tipo mafioso, con base a Mazzarino (CL) e ramificazioni sull’intero territorio nazionale e in particolare nell’area milanese. Nel corso di quattro anni d’indagine, a carico dell’articolazione mafiosa denominata “famiglia SANFILIPPO” riconducibile alla “STIDDA”, sono stati raccolti numerosi elementi circa i reati di associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsioni (consumate e tentate), delitti in materia di armi e di sostanze stupefacenti, aggravati dal metodo mafioso. Nell'ambito delle indagini gli inquirenti hanno anche fatto luce su due omicidi con il metodo della 'lupara bianca' nel 1984 e nel 1991. I particolari dell’operazione saranno illustrati in una conferenza stampa, che si terrà alle 10.30 al Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta.



