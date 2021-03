Cronaca 359

L'avvocato dei boss resta in carcere: organizzava summit di mafia nel suo studio legale

La professionista è accusata di aver ricoperto anche il ruolo di cassiera del mandamento di Canicattì

Redazione

15 Marzo 2021 15:55

I giudici del tribunale del riesame di Palermo hanno confermato l’ordinanza cautelare in carcere emessa nei confronti dell’avvocato Angela Porcello, fermata il 2 febbraio dal Ros nell’ambito dell’inchiesta antimafia «Xydi» che ha confermato la leadership di Matteo Messina Denaro in Sicilia e delineato il ruolo del legale di «consigliere» e cassiera del mandamento di Canicattì di cui il suo ex compagno Giancarlo Buggea sarebbe stato il punto di riferimento.

La professionista, cancellata dall’ordine degli avvocati dopo l'operazione, avrebbe organizzato summit fra mafiosi nel suo studio articolando, insieme all’ex compagno Giancarlo Buggea, imprenditore già in passato condannato per mafia, strategie e dinamiche di Cosa nostra arrivando pure a suggerire l’omicidio del collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta.



