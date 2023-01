Cronaca 165

Mafia: in cella vecchi boss e uomini d'onore riservati. Sette misure cautelari contro clan Palermo

Il blitz, coordinato dalla Dda guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, ha colpito la 'famiglia' mafiosa di Rocca Mezzomorreale

Redazione

I carabinieri del Nucleo investigativo di Palermo hanno arrestato sette persone con le accuse di associazione mafiosa ed estorsione aggravata. Il blitz, coordinato dalla Dda guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, ha colpito la 'famiglia' mafiosa di Rocca Mezzomorreale (Pa) e i suoi vertici, già condannati in via definitiva e tornati liberi dopo aver scontato la pena. In cella sono finiti anche uomini d'onore riservati, sfuggiti finora alle indagini, che sarebbero stati chiamati in azione solo in momenti di criticità per la cosca.



