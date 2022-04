Cronaca 30

Mafia, impresa di calcestruzzo di San Vito Lo Capo in amministrazione giudiziaria

L’istruttoria è stata originata dall’attività informativa svolta dal Gruppo Interforze Antimafia istituito presso la Prefettura di Trapani

Redazione

La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di prevenzione di amministrazione giudiziaria emesso dal Tribunale di Trapani – Sezione Misure di Prevenzione su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica di Palermo e del Direttore della D.I.A nei confronti di una impresa di calcestruzzo operante in San Vito Lo Capo (TP). Il provvedimento di amministrazione giudiziaria previsto dall’art. 34 del cd. “Codice Antimafia” è un istituto preventivo individuato per contrastare la criminalità organizzata anemizzandone ogni ipotesi di profitto consentendo la bonifica dell’azienda e il suo recupero all’economia legale.

L’istruttoria è stata originata dall’attività informativa svolta dal Gruppo Interforze Antimafia istituito presso la Prefettura di Trapani che ha valorizzato l’insieme delle informazioni provenienti dal territorio e raccolte dagli uomini della Direzione Investigativa Antimafia e dalle altre Forze di polizia operanti sul territorio. Nei confronti dell’impresa interessata, operante in uno dei settori definiti dal cd. “Decreto liquidità” come tra quelli maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, sono stati individuati specifici e numerosi indizi, valutati dal Tribunale di Trapani come importanti elementi probatori tali da far ritenere che la stessa società fosse concretamente permeata da infiltrazioni e condizionamenti da parte di “Cosa nostra”.

È stato quindi disposto dal Tribunale della prevenzione un “tutoraggio” ad opera di un Amministratore Giudiziario, nominato dalla medesima Autorità, che per un periodo iniziale di 8 mesi eserciterà tutti i poteri di controllo sull’attività dell’impresa spettanti all’attuale gestione operativa strategica dell’azienda con il fine di eliminare le contiguità ed i condizionamenti mafiosi che gravano sulla sua esistenza economico-sociale così da scongiurare altre forme di controllo giudiziario ovvero giungere nei casi più gravi alla confisca. Il compendio aziendale sottoposto a misura di prevenzione, situato geograficamente in una zona più prossima all’agglomerato urbana di San Vito Lo Capo è costituito da un impianto di produzione di calcestruzzo con annesso un capannone, diversi automezzi e mezzi speciali di trasporto ed impiego della malta nonché una cava di approvvigionamento delle materie prime per un valore stimato prossimo al milione di euro.



