Cronaca 254

Mafia, il procuratore De Lucia: "L'arresto di Messina Denaro è il frutto di un lavoro di squadra"

"La cattura di Messina Denaro acquista una valenza storica in quanto era l'ultimo stragista rimasto in libertà"

Redazione

"L'arresto di Matteo Messina Denaro è il frutto di un lavoro di squadra portato a termine dai carabinieri del Ros in modo eccezionale, ma che viene da lontano perché è un lavoro sostanzialmente congiunto nella ricerca del latitante, tanto dalla Polizia di Stato che ha chiuso alcuni spazi, quanto dei carabinieri che poi appunto hanno portato a termine l'operazione di questa mattina". Lo ha detto il Procuratore di Palermo Maurizio De Lucia che ha coordinato con il procuratore aggiunto Paolo Guido l'operazione che ha portato all'arresto di Matteo Messina Denaro su Rai Radio1, all'interno dello Speciale Che giorno è condotto da Francesca Romana Ceci e Massimo Giraldi.

"Per noi - ha aggiunto - è un fatto di estrema importanza e la Repubblica che ha dei doveri da compiere nei confronti dei suoi martiri e la cattura di Messina Denaro acquista una valenza storica in quanto era l'ultimo stragista rimasto in libertà. Un debito che abbiamo cercato di onorare e ci siamo riusciti". "Il boss è un uomo con evidenti coperture sulle quali sono in corso in questo momento delle indagini, in queste ore stiamo acquisendo documenti, individuando soggetti e cercando di determinare la rete che lo ha coperto fino a questo momento", ha osservato De Lucia. (ANSA)



