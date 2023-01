Cronaca 2366

Mafia: i carabinieri hanno iscritto nel registro degli indagati il medico che aveva in cura 'Bonafede'

Il dottore Alfonso Tumbarello, 70 anni, è stato interrogato a lungo dai carabinieri che hanno effettuato anche le perquisizioni in casa e nello studio

Redazione

Alfonso Tumbarello, 70 anni, il medico che aveva in cura Andrea Bonafede, alias Matteo Messina Denaro, è indagato nell'ambito dell'arresto del super latitante. Tumbarello è di Campobello di Mazara ed è stato per decenni medico di base in paese, sino a dicembre scorso, quando è andato in pensione. Tumbarello sino a qualche mese fa è stato medico del vero Andrea Bonafede, 59 anni, residente a Campobello di Mazara e avrebbe prescritto le ricette mediche a nome dell'asistito. Ieri i carabinieri hanno perquisito le abitazioni di Campobello, di Tre Fontane e l'ex studio del medico che è stato anche interrogato. (ANSA)



