Mafia ed estorsioni a Riesi, inflitte 6 condanne: ancora un duro colpo al clan Cammarata

Il capomafia sessantenne Francesco Cammarata è stato condannato a 12 anni di reclusione

Redazione

Sotto l’ala della mafia hanno preteso soldi da un imprenditore. Non ha avuto dubbi la procura che, anzi, replicando alle difese ha sollecitato un inasprimento delle precedenti richieste di condanna. E non ne ha avuti neanche il giudice che li ha condannati. Tutti e sei, con pene differenti. Colpevole il capomafia sessantenne Francesco Cammarata (difeso dall’avvocato Danilo Tipo) condannato a 12 anni di reclusione. Per lui, inizialmente, il pm aveva chiesto 10 anni 15 mila euro di mula, poi aumentata a 12 anni. Vincenzo Falci, Gds.it)



