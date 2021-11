Cronaca 426

Mafia e pizzo a Riesi, clan Cammarata alla sbarra: chiusa istruttoria al processo "De reditu"

Gli imputati sono accusati a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni ed armi

Redazione

10 Novembre 2021 09:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/mafia-e-pizzo-a-riesi-clan-cammarata-alla-sbarra-chiusa-istruttoria-al-processo-de-reditu- Copia Link Condividi Notizia

La deposizione di un imputato, che per una forma di protesta ha revocato il mandato al suo legale e di un tecnico, ha chiuso l’istruttoria in uno dei tronconi processuali legati all’inchiesta «De reditu»: in questo caso il filone su mafia e pizzo. L’imputato a deporre è stato il riesino Salvatore Tambè, che siede sul banco degli imputati insieme a boss Francesco Cammarata, la sorella, Maria Catena Cammarata, Salvatore Tambè, Giuseppe Cammarata, Giuseppe Di Garbo, Rocco Felice e Massimo Amarù (difesi dall’avvocato Danilo Tipo, Carmelo Terranova, Vincenzo Vitello, Mirko La Martina, Isabella Costa , Fabiana Giordano e Giancarlo Mattiello) chiamati a rispondere, a vario titolo, di associazione mafiosa, del reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti, estorsioni ed armi. (Vincenzo Falci, Gds.it)



La deposizione di un imputato, che per una forma di protesta ha revocato il mandato al suo legale e di un tecnico, ha chiuso l'istruttoria in uno dei tronconi processuali legati all'inchiesta «De reditu»: in questo caso il filone su mafia e pizzo. L'imputato a deporre è stato il riesino Salvatore Tambè, che siede sul banco degli imputati insieme a boss Francesco Cammarata, la sorella, Maria Catena Cammarata, Salvatore Tambè, Giuseppe Cammarata, Giuseppe Di Garbo, Rocco Felice e Massimo Amarù (difesi dall'avvocato Danilo Tipo, Carmelo Terranova, Vincenzo Vitello, Mirko La Martina, Isabella Costa , Fabiana Giordano e Giancarlo Mattiello) chiamati a rispondere, a vario titolo, di associazione mafiosa, del reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti, estorsioni ed armi. (Vincenzo Falci, Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare