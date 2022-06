Cronaca 706

Mafia del Vallone, blitz "Gallodoro": la Procura di Caltanissetta chiede cinque condanne

L段nchiesta dei carabinieri, sulla mafia del Vallone, e dei rapporti di quest置ltima con le cosche di Agrigento

Rita Cinardi

La Procura di Caltanissetta ha chiesto cinque condanne per gli imputati coinvolti nel processo scaturito dal blitz antimafia “Gallodoro”. Queste le richieste: 18 anni per Calogero Modica, 78enne di Campofranco; 12 anni per Salvuccio Favata, 48 anni di Mussomeli; 7 anni e 6 mesi per Giuseppe Gioacchino di Carlo, 50enne di Campofranco; 5 anni e 4 mesi per Carmelo Conti, 50 anni di Casteltermini; 4 anni per il 45enne Salvatore Puma, di Agrigento. L’inchiesta dei carabinieri, sulla mafia del Vallone, e dei rapporti di quest’ultima con le cosche di Agrigento, aveva portato alla luce episodi di estorsione nei confronti di commercianti e imprenditori oltre che lo spaccio di stupefacenti. A Modica viene contestato il reato di associazione mafiosa ed estorsione, a Favata di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, mentre Puma, Conti e Di Carlo sono imputati per spaccio di cocaina. I cinque sono difesi dagli avvocati Antonio Impellizzeri, Giuseppe Dacquì, Davide Schillaci, Walter Tesauro e Giovanni Castronovo.



