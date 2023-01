Cronaca 236

Mafia: Conferenza episcopale italiana, bene gli arresti ma serve anche l'educazione

L'intervento del segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi

Redazione

La Cei esprime il suo "plauso" per l'arresto di Matteo Messina Denaro. "Non può che essere un motivo di soddisfazione verso le forze dell'ordine e la magistratura". Lo ha detto il segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi, aggiungendo che "questo non è sufficiente se non c'è un'educazione forte verso i giovani. Io vengo dalla Sicilia e so bene che a questa azione di repressione, che deve accentuarsi sempre di più, deve corrispondere un'azione educativa che possa riguardare i ragazzi, chi cerca un lavoro. Il tema della repressione è connesso al tema dell'educazione", ha detto l'arcivescovo di Cagliari a margine di una conferenza stampa al termine del Consiglio episcopale permanente.



© Riproduzione riservata

