Cronaca 202

Mafia, Condorelli si ribella al pizzo. Musumeci: "Esempio di come le cose possono cambiare"

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in riferimento alla decisione dell段mprenditore etneo di denunciare l段ntimidazione subita

Redazione

05 Maggio 2021 17:46

«La determinazione e la coscienza civile dimostrate dal cavaliere Giuseppe Condorelli sono un’ulteriore eccellenza siciliana, un altro esempio di come, con volontà e coraggio, le cose possano davvero cambiare in quest’Isola. Il governo regionale è al suo fianco e accanto a tutti gli imprenditori nel combattere l’odioso fenomeno delle estorsioni». Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in riferimento alla decisione dell’imprenditore etneo di denunciare l’intimidazione subita, da cui ha preso il via l'inchiesta conclusa con l’arresto di decine di esponenti dei clan mafiosi del Catanese.

«Non piegarsi agli estorsori - aggiunge Musumeci - è l’unica via per sottrarre la nostra economia al giogo mafioso e dare un futuro ai nostri giovani. Come il cavaliere Condorelli, sono tanti quelli che si ribellano al racket, confidando nella presenza dello Stato, delle istituzioni e delle forze dell’ordine che, oggi più che mai, offrono un aiuto concreto a chi dice no al “pizzo”. È questa la strada da seguire per dimostrare che la nostra Sicilia non è irredimibile e che le mafie, piccole e grandi, non riusciranno a prevaricare i diritti dei siciliani onesti».



ォLa determinazione e la coscienza civile dimostrate dal cavaliere Giuseppe Condorelli sono un'ulteriore eccellenza siciliana, un altro esempio di come, con volont e coraggio, le cose possano davvero cambiare in quest'Isola. Il governo regionale al suo fianco e accanto a tutti gli imprenditori nel combattere l'odioso fenomeno delle estorsioniサ. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in riferimento alla decisione dell'imprenditore etneo di denunciare l'intimidazione subita, da cui ha preso il via l'inchiesta conclusa con l'arresto di decine di esponenti dei clan mafiosi del Catanese. ォNon piegarsi agli estorsori - aggiunge Musumeci - l'unica via per sottrarre la nostra economia al giogo mafioso e dare un futuro ai nostri giovani. Come il cavaliere Condorelli, sono tanti quelli che si ribellano al racket, confidando nella presenza dello Stato, delle istituzioni e delle forze dell'ordine che,oggipi che mai, offrono un aiuto concreto a chi dice no al "pizzo". ネ questa la strada da seguire per dimostrare che la nostra Sicilia non irredimibile e che le mafie, piccole e grandi, non riusciranno a prevaricare i diritti dei siciliani onestiサ.

Ti potrebbero interessare