Cronaca 1809

Maestra uccide bimba con l'acido all'asilo: "Piangeva troppo, non volevo più sentirla"

La piccola era figlia di un uomo italiano – Fabio Bertuletti – ingegnere di 37 anni

Redazione

Una bambina di 11 mesi che frequentava un asilo a Lione è stata uccisa da una maestra che le ha fatto ingerire acido muriatico perché non voleva più sentirla piangere. La piccola era figlia di un uomo italiano – Fabio Bertuletti – ingegnere di 37 anni che si era trasferito nella città francese da Torre Boldone, in provincia di Bergamo, per motivi di lavoro. La tragedia risale a mercoledì scorso, 22 giugno. L'omicidio di Lisa – questo il nome della piccola – è stato commesso da un’ausiliaria puericultrice di un asilo nido privato di Lione, città in cui Bertuletti abita con la moglie Sophie, di un anno più grande. La bimba avrebbe compiuto un anno giovedì prossimo, 30 giugno. Secondo la procura di Lione, l'educatrice dell'asilo privato People & Baby arrestata per il delitto ha confessato di essere all'origine della tragedia. (Fanpage.it)



