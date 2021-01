Cronaca 2569

Madre e due figli: un'intera famiglia di Milena in ospedale lotta contro il Covid-19

Uno dei due figli e la madre sono ricoverati in Rianimazione al Sant'Elia, l'altro ad Agrigento

Rita Cinardi

16 Gennaio 2021 09:11

Un'intera famiglia di Milena colpita dal Covid-19 lotta contro il virus ormai da giorni. Due di loro, la madre ottantenne e il figlio di 62 anni, sono ricoverati al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia. L'altro figlio della paziente si trova ricoverato al San Giovanni Di Dio di Agrigento, in Malattie Infettive, in condizioni meno gravi. A preoccupare di più sono le condizioni del 62enne che al momento è intubato. Lui e la madre sono arrivati al Sant'Elia circa due settimane fa e continuano la loro lotta contro il coronavirus. Nel reparto diretto da Giancarlo Foresta c'è poi un terzo paziente, un 90enne di Caltanissetta. E sempre dallo stesso reparto negli ultimi tempi sono stati dimessi diversi pazienti che inizialmente erano stati ricoverati in condizioni critiche. Tra questi anche un commercialista di Gela e un operatore del 118 che sono stati ricoverati per circa 2 mesi. Nel silenzio rianimatori e infermieri continuano a lavorare per salvare vite umane.



