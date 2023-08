Cronaca 1101

Madonna di Trevignano, la santona di Caltanissetta: "Stop alle dirette streaming"

Dopo mesi sotto i riflettori la veggente Gisella Cardia ha cambiato strada: le presunte apparizioni il 3 del mese

Redazione

01 Agosto 2023 18:18 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/madonna-di-trevignano-la-santona-di-caltanissetta-stop-alle-dirette-streaming Copia Link Condividi Notizia



Stop ai miracoli in diretta streaming da Trevignano. Dopo mesi sotto i riflettori, la veggente Gisella Cardia ha deciso di intraprendere la strada esoterica: chi vorrà assistere alle presunte apparizioni della Madonna ogni 3 del mese dovrà recarsi di persona in pellegrinaggio: «La Madonna ci vuole ai suoi piedi, per pregare tutti insieme e ci chiede di essere testimoni coraggiosi» .



Stop ai miracoli in diretta streaming da Trevignano. Dopo mesi sotto i riflettori, la veggente Gisella Cardia ha deciso di intraprendere la strada esoterica: chi vorrà assistere alle presunte apparizioni della Madonna ogni 3 del mese dovrà recarsi di persona in pellegrinaggio: «La Madonna ci vuole ai suoi piedi, per pregare tutti insieme e ci chiede di essere testimoni coraggiosi» .

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare