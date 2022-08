Attualita 527

Madonna ha scelto la Sicilia per festegggiare il suo 64esimo compleanno: sarà a Noto

Cresce l'attesa nella capitale del Barocco. Madonna arriverà dopo Ferragosto

Redazione

Madonna è attesa nei prossimi giorni a Noto e la sua presenza non passerà inosservata. La popstar, attrice e regista statunitense arriverà nella capitale del Barocco il giorno dopo Ferragosto. Secondo alcune indiscrezioni, Madonna ha scelto Noto come luogo del suo 64esimo compleanno. I festeggiamenti dovrebbero avvenire a palazzo Castelluccio. Noto è già in fermento, tra le vie del paese. L'arrivo di Madonna è atteso da abitanti e negozianti e anche i turisti presenti in quei giorni sperano di poterla incontrare. Come è ovvio, sarà ingente il servizio di sicurezza attorno alla popstar. Nei giorni scorsi a Noto si sono già tenute alcune “prove generali” dell’evento, che si svolgerà il prossimo 16 agosto, su cui però ancora vige il massimo riserbo.(Gds.it)



