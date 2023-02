Macchina finisce in un burrone, il conducente di 55 anni è stato trovato morto

Macchina finisce in un burrone, il conducente di 55 anni è stato trovato morto

La tragica scoperta nel Messinese: i parenti non avevano notizie dell'uomo e ieri sera hanno lanciato l'allarme ai carabinieri

Redazione

Ancora una tragedia sulle strade siciliane. Un uomo di 55 anni di Longi, A.A., è stato trovato morto vicino alla propria auto, una Jeep, finita in un burrone. L'episodio è avvenuto lungo la Strada Provinciale 155 che collega, da Rocca di Capri Leone, diversi comuni dei Nebrodi. I parenti non avevano notizie dell'uomo e ieri sera hanno lanciato l'allarme ai carabinieri. All’alba sono iniziate le ricerche e, qualche ora dopo, è stata trovata l'auto. I ricercatori si sono calati nel burrone trovando il cadavere dell'uomo vicino all'autovettura che era completamente distrutta.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono stati compiuti tutti i rilievi del caso. Adesso c'è da accertare cosa abbia provocato la caduta nel burrone: se l’uomo sia finito nel burrone accidentalmente, se siano coinvolti altri mezzi oppure se sia finito fuori strada per un improvviso malore.



