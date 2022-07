Politica 144

M5s, primarie in Sicilia: la candidata del movimento è Barbara Floridia

La scelta è stata delegata al leader del Movimento Giuseppe Conte dai parlamentari siciliani

Redazione

La sottosegretaria all'Istruzione Barbara Floridia, 45 anni, insegnante messinese, è la candidata del M5s alle primarie dell'area progressista in Sicilia per la carica di Presidente della Regione. La scelta è stata delegata al leader del Movimento Giuseppe Conte dai parlamentari siciliani. L'ex premier, dopo una serie di consultazioni che si sono susseguite tra ieri e oggi, ha scelto tra una rosa di nomi composta anche dal capogruppo all'Ars Nuccio Di Paola e dal deputato regionale Luigi Sunseri. Il nome di Barbara Floridia si aggiunge a quelli di Caterina Chinnici, in lizza per il Pd, e di Claudio Fava del movimento Centopassi.

"Competenza, passione e amore per la propria terra. Barbara Floridia è la candidata che proponiamo per le primarie in Sicilia. Voltiamo pagina. Amunì! #presidenziali22", scrive su Twitter il presidente del M5s Giuseppe Conte.(Ansa)



