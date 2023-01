Politica 234

M5S: "Il no del Tar al raddoppio dei conferimenti nella discarica di Timpazzo di Gela è quello che diciamo da tempo"

Il vicepresidente dell'Ars Nuccio Di Paola rileva anche che "sull'emergenza rifiuti il governo dorme"

“Il no del Tar al decreto regionale che modifica l'Aia di Timpazzo e stoppa il raddoppio del conferimento dei rifiuti nella discarica è praticamente quello che diciamo da sempre. Il sistema delle mega discariche è fallimentare in quanto dispendioso e lascia le città sporche e invivibili con costi esorbitanti per i cittadini. Da sempre chiediamo ai governi che si sono succeduti di battere strade alternative, senza essere ascoltati. Ci dicano adesso dove verranno conferite le 500 tonnellate al giorno che arrivavano a Gela. A quale territorio siciliano verrà chiesto adesso il sacrificio?"

Lo afferma il deputato regionale 5 stelle e vicepresidente vicario dell'Ars Nuccio Di Paola, a commento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale sull'impianto gelese.

“Sulla Sicilia tutta - afferma Di Paola - pesa anche la mancata realizzazione dell’impiantistica relativa al trattamento della differenziata, per questo siamo in perenne emergenza rifiuti, ma alla Regione continuano a dormire e a blaterare di inutili inceneritori che non sono certo la soluzione al problema , anche perché, e questo lo sanno pure le pietre, nella malaugurata ipotesi che si dovessero realizzare vedranno la luce solo fra anni, mentre l'emergenza è adesso. Qualcuno lo dica a Schifani”.



