M5S: "Finanziaria in Sicilia sempre peggio: niente aiuti alle imprese. Solo fumo negli occhi"

Lo afferma il capogruppo del M5S all'Ars Giovanni Di Caro, commentando la manovra di stabilità oggi in aula

Redazione

17 Marzo 2021 21:21

“Aiuti a imprese e partite iva messe in ginocchio dalla pandemia? Nemmeno l'ombra, in compenso uno squallido tentativo di buttare fumo negli occhi a chi è in attesa di ristori per sopravvivere, con un fondo che non aiuta proprio nessuno, se non le banche”. Lo afferma il capogruppo del M5S all'Ars Giovanni Di Caro, commentando la manovra di stabilità oggi in aula.

“Giorno dopo giorno- dice Di Caro – questa manovra svela la sua totale inconsistenza, conferma di essere vuota, senz'anima e senza nulla per chi è stato messo in ginocchio dai contraccolpi del Covid. In aggiunta vengono fuori norme indecenti come quella del fondo che solo sulla carta mira ad aiutare chi è in difficoltà e quella che mira ad aprire alle assunzioni di nuovi dirigenti, che andrebbero ad affiancarsi alle centinaia già a libro paga di mamma Regione”



