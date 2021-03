Attualita 174

M5S all'Ars: "Disabili gravi dimenticati dal piano vaccinale, Razza rimedi a questo imperdonabile errore"

Lo affermano i deputati M5S della commissione salute dell’Ars, Giorgio Pasqua, Francesco Cappello. Antonio De Luca e Salvatore Siragusa

01 Marzo 2021

“È inammissibile che in Sicilia i disabili gravissimi e i loro caregiver non siano nelle prime posizioni del calendario vaccinale siciliano: al pari degli anziani sono persone fragili e dovrebbero avere la precedenza, come sta giustamente avvenendo in altre regioni. L’assessore Razza rimedi subito a questo imperdonabile errore”.

Lo affermano i deputati M5S della commissione salute dell’Ars, Giorgio Pasqua, Francesco Cappello. Antonio De Luca e Salvatore Siragusa.

“È giusto - dicono - che ci siano delle priorità nella somministrazione dei vaccini, non riusciamo però a comprendere come i disabili gravissimi e chi li assiste debbano aspettare più di persone appartenenti a categorie certamente meno fragili. In Sicilia ci sono 11 mila disabili gravissimi, si provveda a vaccinarli a domicilio subito. Siamo ancora in tempo per rimediare a questa incredibile e imperdonabile svista. Mercoledì in commissione chiederemo ufficialmente a Razza di intervenire”.





