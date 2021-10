Cronaca 645

Morto a Londra il figlio dell'ex patron del Palermo Maurizio Zamparini: il ragazzo aveva 23 anni

Pare che il ragazzo, trovato in una stanza d'albergo, sia morto a causa di un arresto cardiaco

Redazione

01 Ottobre 2021 17:18

Un’immane tragedia per Maurizio Zamparini e la sua famiglia. Armando, 23 anni e figlio dell’ex patron del Palermo, è morto in una stanza d’albergo a Londra, dove viveva dopo la laurea. Ancora non sono chiare le dinamiche della morte ma dalle prime informazioni sembra che il decesso sia stato causato da un arresto cardiaco. Il corpo senza vita è stato trovato nella tarda mattinata di ieri. Zamparini assieme alla moglie Laura è immediatamente partito per Londra.(Gds, Marco Gullà)



