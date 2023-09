Lutto per la morte di Giorgio Napolitano, anche la Prefettura di Caltanissetta esporrà le bandiere a mezz'asta

Lutto per la morte di Giorgio Napolitano, anche la Prefettura di Caltanissetta esporrà le bandiere a mezz'asta

Fino al giorno in cui saranno celebrati i funerali di Stato, giorno durante il quale è previsto il lutto nazionale

Redazione

Anche a Caltanissetta nel palazzo della Prefettura saranno esposte a mezz'asta le bandiere della Repubblica Italiana e quelle dell'Unione Europea in segno di lutto per la morte dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. A disporlo la presidenza del consiglio dei ministri con una nota a tutte le prefetture d'Italia. L'esposizione della bandiera a mezz'asta è prevista fino al giorno delle esequie di Stato. Giorno per il quale è previto il lutto nazionale.



