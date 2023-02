Cronaca 1409

Lutto nel mondo dello sport a Caltanissetta, è morto a 71 anni il maestro di Karate Calogero Viticchiè

Non è stato soltanto un maestro di karate ma anche un esperto pasticcere nisseno

Redazione

09 Febbraio 2023 17:02 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lutto-nel-mondo-dello-sport-a-caltanissetta-e-morto-a-71-anni-il-maestro-di-karate-calogero-viticchie Copia Link Condividi Notizia

Il mondo dello sport Nisseno e in particolare quello del Karate piange la scomparsa del Maestro di Karate Shotokan Calogero Viticchiè, uno dei più grandi maestri Nisseni di Karate tradizionale storici siciliani. Lillo Viticchiè, ci ha lasciati ieri in tardo pomeriggio a 71 anni, è stato per centinaia di sportivi Nisseni il più importante Maestro di Karate Shotokan, un ispiratore e una guida per molti giovani e Maestri. Inizia a praticare l'arte del Karate nel lontano 1973 con Lorenzo Creanza, allora cintura marrone, in un piccolo garage di circa 30 metri adibito a palestra, sito in vicolo Guarnaschelli a Caltanissetta. Successivamente viene a conoscenza del Maestro Torre Santo di Catania, allora cintura Nera 3° Dan rilasciata dalla federazione FESIKA con a capo il M° Hiroshi Shirai, il quale ha studiato Karate per molti anni a Milano.

Il M° Viticchiè sostenne gli esami per ottenere la cintura Nera 1° Dan il 29 gennaio 1978, partecipando anche al corso per aspirante istruttore. Ottenne il 2° Dan il 25 settembre1987. Frequentò il corso di istruttore e ne ottenne la qualifica nel 1988. Sostenne i successivi esami di graduazione nel 1990 per il 3° Dan, nel 1993 per il 4° Dan, nel 2001 per il 5° Dan e nel 2006 ottenne la qualifica di Maestro. In tutti questi anni partecipò a svariati stage e corsi, allenandosi con vari maestri: Taiji Kase, Hiroshi Shirai, Seinosuke Mitsuya, etcc . Docente Tecnico Federale FIJLKAM – Maestro della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, cintura Nera 6° dan Karate Shotokan. Lillo non solo è stato solo un Maestro di karate, ma anche un esperto pasticcere Nisseno. L’addio al Grande Maestro Viticchiè si svolgerà domani, alle 15,30 Chiesa San Pio X.

Le nostre condoglianze alla famiglia

Possa riposare in pace, Fijkam Karate.



Il mondo dello sport Nisseno e in particolare quello del Karate piange la scomparsa del Maestro di Karate Shotokan Calogero Viticchiè, uno dei più grandi maestri Nisseni di Karate tradizionale storici siciliani. Lillo Viticchiè, ci ha lasciati ieri in tardo pomeriggio a 71 anni, è stato per centinaia di sportivi Nisseni il più importante Maestro di Karate Shotokan, un ispiratore e una guida per molti giovani e Maestri. Inizia a praticare l'arte del Karate nel lontano 1973 con Lorenzo Creanza, allora cintura marrone, in un piccolo garage di circa 30 metri adibito a palestra, sito in vicolo Guarnaschelli a Caltanissetta. Successivamente viene a conoscenza del Maestro Torre Santo di Catania, allora cintura Nera 3° Dan rilasciata dalla federazione FESIKA con a capo il M° Hiroshi Shirai, il quale ha studiato Karate per molti anni a Milano. Il M° Viticchiè sostenne gli esami per ottenere la cintura Nera 1° Dan il 29 gennaio 1978, partecipando anche al corso per aspirante istruttore. Ottenne il 2° Dan il 25 settembre1987. Frequentò il corso di istruttore e ne ottenne la qualifica nel 1988. Sostenne i successivi esami di graduazione nel 1990 per il 3° Dan, nel 1993 per il 4° Dan, nel 2001 per il 5° Dan e nel 2006 ottenne la qualifica di Maestro. In tutti questi anni partecipò a svariati stage e corsi, allenandosi con vari maestri: Taiji Kase, Hiroshi Shirai, Seinosuke Mitsuya, etcc . Docente Tecnico Federale FIJLKAM - Maestro della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, cintura Nera 6° dan Karate Shotokan. Lillo non solo è stato solo un Maestro di karate, ma anche un esperto pasticcere Nisseno. L'addio al Grande Maestro Viticchiè si svolgerà domani, alle 15,30 Chiesa San Pio X.

Le nostre condoglianze alla famiglia

Possa riposare in pace, Fijkam Karate.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare