Attualita 250

Lutto nel mondo del cinema, è morta la nota regista Lina Wertmuller: aveva 93 anni

Tanti i suoi film famosi e tra questi "Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto"

Redazione

09 Dicembre 2021 12:36 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lutto-nel-mondo-del-cinema-e-morta-la-nota-regista-lina-wertmuller-aveva-93-anni Copia Link Condividi Notizia

È morta Lina Wertmuller. La grande regista che aveva 93 anni si è spenta nella notte a Roma. Era nata il 14 agosto 1928 ed aveva firmato film come Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto, Pasqualino settebellezze, Mimì metallurgico segnando la storia della commedia italiana.La sua mania per i titoli di lunghezza fluviale diventa in fretta un marchio di fabbrica, così come i vistosi occhiali bianchi, la battuta sferzante, la simpatia contagiosa. È stata la prima donna nella storia ad essere candidata all’Oscar, nel 1977, come migliore regista (ma anche per il miglior film straniero e migliore sceneggiatura) per “Pasqualino Settebellezze”. Nel 2020 le è stato assegnato il Premio Oscar alla Carriera.(HuffPost.it)



È morta Lina Wertmuller. La grande regista che aveva 93 anni si è spenta nella notte a Roma. Era nata il 14 agosto 1928 ed aveva firmato film come Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto, Pasqualino settebellezze, Mimì metallurgico segnando la storia della commedia italiana.La sua mania per i titoli di lunghezza fluviale diventa in fretta un marchio di fabbrica, così come i vistosi occhiali bianchi, la battuta sferzante, la simpatia contagiosa. È stata la prima donna nella storia ad essere candidata all'Oscar, nel 1977, come migliore regista (ma anche per il miglior film straniero e migliore sceneggiatura) per "Pasqualino Settebellezze". Nel 2020 le è stato assegnato il Premio Oscar alla Carriera.(HuffPost.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare