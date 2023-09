Politica 259

Lutto nazionale, il Pd blocca la seconda giornata della festa a Villa Amedeo a Caltanissetta

La linea adottata dopo il fermo di tutte le manifestazioni politiche organizzate dalla segreteria nazionale

Redazione

Il Partito Democratico di Caltanissetta comunica che le iniziative politiche del Pd previste su tutto il territorio nazionale sono state sospese in segno di lutto per la scomparsa del Presidente Emerito Giorgio Napolitano. Di conseguenza anche la seconda giornata della Festa democratica provinciale, programmata per oggi, è annullata. Il Partito Democratico nisseno coglie l’occasione per esprimere il suo cordoglio ed il commosso ricordo di un uomo che ha guidato con disciplina ed onore il Paese, rappresentando l’unità della Nazione ed incarnandone i valori repubblicani in una fase difficilissima della nostra storia recente.



