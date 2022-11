Cronaca 512

Lutto cittadino a San Cataldo per i funerali di Alessandro Tomasella

L'iniziativa del sindaco Gioacchino comparato in occasione della celebrazione dei funerali

Redazione

Si tengono oggi alle 15,30 in Chiesa Madre i funerali di Alessandro Tomasella, il giovane trentunenne di San Cataldo, morto tragicamente il 31 ottobre scorso a seguito delle gravi ustioni riportate mentre faceva un barbecue con gli amici. L’Amministrazione Comunale, profondamente colpita dal luttuoso evento e interpretando i sentimenti dei concittadini, intende manifestare in modo tangibile e solenne la partecipazione dell’intera Comunità al dolore della famiglia. "Si proclama, dunque, il lutto cittadino - spiega il sindaco Gioacchino Comparato - in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Alessandro, in segno di cordoglio per la prematura e tragica scomparsa del nostro concittadino e partecipazione al profondo dolore della sua famiglia e dell’intera Comunità Sancataldese".



