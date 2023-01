Cronaca 12178

Lutto alla questura di Caltanissetta: è morto a 45 anni il poliziotto Angelo Salerno Solarino

E' deceduto nella notte all'Humanitas dove era in cura da novembre per un brutto male

Rita Cinardi

E' morto all'età di 45 anni Angelo Salerno Solarino, poliziotto in servizio alla Questura di Caltanissetta. Da novembre stava combattendo contro un brutto male. Si è battuto con tutte le sue forze ma stanotte è deceduto all'Humanitas di Catania dove era in cura. Il poliziotto, originario di Gela ma da anni residente a Caltanissetta, lascia la moglie e due figli. Una persona sempre solare e buona come ricordano tutti. I colleghi della Questura si uniscono al dolore dei familiari di Angelo. Questa mattina il dolore per la grave perdita ha colpito tutti i poliziotti ancora increduli per la triste notizia.

"Non doveva andare cosi - scrive il segretario provinciale generale del sindacato Fsp di Caltanissetta Fabio Fazzi - sentirò sempre vicino il tuo ricordo e non dimenticherò mai quanto è stato grande l’affetto che ci ha legati. Non avrei mai immaginato di doverti dire addio. Porterò sempre nel cuore il tuo ricordo, ti terrò sempre nei miei pensieri, non smetterò mai di parlare di te. Lo sguardo verso l’alto e il cuore pieno di tenerezza, oggi sul mio volto c’è una lacrima in più che mi sforzero' di trasformare in sorriso, perché tu non avresti mai voluto vedere nessuno triste. Un saluto amico mio, continuerai a vivere nei miei pensieri e nei miei ricordi, continuerai a trasmettermi gioia coi tuoi modi che ti hanno sempre reso unico! Rimando l’abbraccio che avrei voluto darti oggi a un domani in cui saremo di nuovo insieme e felici".



