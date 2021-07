Attualita 547

Lutto alla Diocesi di Caltanissetta, all'alba si è spenta madre Arcangelina Guzzo

Le esequie saranno celebrate in Cattedrale sabato 31 luglio alle 10,30. Madre Arcangelina ha profuso il suo impegno in Brasile e nelle Filippine

Redazione

29 Luglio 2021 20:32

«Vieni sposa di Cristo, ricevi la corona che il Signore ti ha preparato dall’eternità!» Con le parole di questa antifona liturgica accompagniamo Madre Arcangelina Guzzo che si è addormentata nel Signore all’alba del 29 luglio, memoria di santa Marta, amica e servitrice accogliente di Gesù. Era nata a Miglierina in Calabria il 12 ottobre 1937 ed entrata nell’Istituto delle Suore Francescane del Signore, dove si è formata e si è spesa in tutti questi anni. Coniugava in sé la dolcezza materna con la tempra forte e determinata, traendo sempre ispirazione dalla persona e dal carisma del Fondatore, il Servo di Dio padre Angelico Lipani, anima davvero serafica infiammata dall’amore ai poveri e agli ultimi. Oltre all’Italia Madre Arcangelina ha profuso il suo impegno in Brasile e nelle Filippine. Dal 2008 al 2018 ha ricoperto la carica di Superiora Generale della Congregazione. In questo periodo ricade la grande fatica del tenere unite la parte originaria italiana dell’Istituto - che cominciava a risentire del calo numerico – e le crescenti provincie estere. Con lei si festeggiò solennemente il 125° anniversario di fondazione dell’Istituto. In onore del Fondatore pubblicò “Padre Angelico Lipani, uomo di Dio e apostolo della carità”.

La storia della diocesi d’altronde è profondamente intrecciata con la presenza di padre Angelico e l’operato delle suore Francescane del Signore, che a Caltanissetta sorsero e da qui si irradiarono. Grata rende omaggio a Madre Arcangelina, unendosi al dolore della Congregazione e auspicando per Lei dal Divin Maestro la ricompensa dei giusti. Le esequie saranno celebrate in Cattedrale sabato 31 luglio alle 10,30.



