Lusso e relax, a Sciacca aprono le "Private Villas" del Rocco Forte Verdura Resort

La struttura turistica si accinge a ripartire sfidando la crisi legata all’emergenza Covid. Debutto fissato ad aprile 2021

Redazione

05 Marzo 2021 12:02

Dopo l’annuncio della riapertura in Sicilia dal 12 marzo del Premium resort Torre del Barone a Sciaccamare, un’altra struttura turistica di lusso, sempre sul mare di Sciacca, si accinge a ripartire sfidando la crisi legata all’emergenza Covid. Debutto fissato ad aprile 2021 per le Rocco Forte Private Villas, venti residenze indipendenti che si affacciano sulla splendida baia del Verdura Resort, capaci di garantire massima privacy e sicurezza a chi cerca una sistemazione esclusiva unita a servizi unici.

Le Rocco Forte Private Villas si trovano all’interno della tenuta di 230 ettari del resort, in posizione privilegiata su una collina da cui gli ospiti possono ammirare il campo da golf da campionato e la splendida baia del Verdura.

Concepite come vere e proprie residenze private ciascuna con il proprio stile inconfondibile. Sviluppate su superfici dai 200 ai 300 mq, si dividono in due categorie da 3 o 4 camere da letto e vantano grandi piscine private immerse in giardini paesaggistici e servizi personalizzati L’architettura di ogni abitazione si ispira ai tradizionali bagli siciliani. Il décor interno omaggia alcuni degli emblemi dell’arte siciliana, quali la doratura dei mosaici tardo-bizantini della Cappella Palatina di Palermo e le perfette geometrie dei pavimenti di Monreale.

«Siamo al nostro esordio assoluto per quanto riguarda le ville private e abbiamo studiato attentamente il mercato per assicurarci di offrire i più alti standard di design e servizio - afferma Sir Rocco Forte - La stessa meticolosa attenzione ai dettagli che forniamo in tutti i nostri hotel sarà impreziosita dal servizio su misura che proporremo nelle ville. Con questa novità vogliamo offrire un’ulteriore scelta ai nostri ospiti del Verdura, consentendo loro di godere di un livello di privacy ancora maggiore pur avendo pieno accesso a tutti i servizi del resort».



