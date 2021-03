Eventi 87

"L'uomo e l'ambiente: rischi e risorse", workshop al liceo Mignosi di Caltanissetta

Gli studenti, nei giorni precedenti il workshop, sono stati impegnati nell'attività di "Social Vision & Reading", un’esperienza a distanza di lettura e cinematografia social

Redazione

22 Marzo 2021 11:14

Lo scorso 18 marzo scorso, presso il Liceo Classico Paritario “P. Mignosi” di Caltanissetta, di cui è coordinatrice delle attività didattico-educative la Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone, ha preso avvio, con il workshop "Immunitas et communitas”, il progetto di Educazione Civica dal titolo “L’uomo e l’ambiente: rischi e risorse”, che coinvolge tutti gli alunni dell’Istituto.

Gli studenti del Liceo Classico Paritario P. Mignosi, nei giorni precedenti il workshop, sono stati impegnati nell'attività di "Social Vision & Reading", un’esperienza a distanza di lettura e cinematografia social, in cui il dialogo fra letteratura e scienza, esaltato dalla cornice dell’ottava arte, è stato progettato in sintonia con gli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, al fine di far acquisire piena consapevolezza delle problematiche ambientali e della necessità di sviluppare nuovi atteggiamenti e stili di vita, raccogliendo la sfida culturale, spirituale ed educativa posta da Papa Francesco nella enciclica “Laudato si” .

Durante il workshop hanno relazionato la Dott.ssa L. Rinaldi, il Dott. C. Cravotta e il Dott. A. D'Ippolito che hanno approfondito, rispettivamente, i temi riguardanti la complessa relazione uomo/ambiente, il legame tra pandemia mondiale/ecosistema e gli effetti degli inquinanti ambientali sulla salute. Successivamente si sono svolti i lavori di gruppo ed il dibattito conclusivo nel corso del quale gli alunni hanno presentato i lavori autoprodotti, ricchi di puntuali e interessanti riflessioni.

Il 30 aprile si svolgerà il secondo workshop dal titolo “D

iritto al futuro” in cui relazioneranno padre V. Giovino, il prof. I. Cigna, la dott.ssa S. Gentile e il prof. I. Bongiovanni che parleranno rispettivamente delle seguenti tematiche: “ L’Enciclica Laudato si”, “La città sostenibile in un pianeta che cambia”, “Seminare il futuro: dall’agroecologia alla transizione verso sistemi alimentari sostenibili”; “Energie alternative”.

Il progetto si concluderà con le esperienze laboratoriali “geo-logica-mente” e con la premiazione degli allievi.

Hanno coordinato tutte le attività, realizzate con la collaborazione del centro xeiron, le professoresse B. Atturio, C. Rinaldi e Luigia Perricone, coordinatrice delle attività didattico educative del liceo.



Lo scorso 18 marzo scorso, presso il Liceo Classico Paritario "P. Mignosi" di Caltanissetta, di cui è coordinatrice delle attività didattico-educative la Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone, ha preso avvio, con il workshop "Immunitas et communitas", il progetto di Educazione Civica dal titolo "L'uomo e l'ambiente: rischi e risorse", che coinvolge tutti gli alunni dell'Istituto. Gli studenti del Liceo Classico Paritario P. Mignosi, nei giorni precedenti il workshop, sono stati impegnati nell'attività di "Social Vision & Reading", un'esperienza a distanza di lettura e cinematografia social, in cui il dialogo fra letteratura e scienza, esaltato dalla cornice dell'ottava arte, è stato progettato in sintonia con gli Obiettivi dell'Agenda ONU 2030, al fine di far acquisire piena consapevolezza delle problematiche ambientali e della necessità di sviluppare nuovi atteggiamenti e stili di vita, raccogliendo la sfida culturale, spirituale ed educativa posta da Papa Francesco nella enciclica "Laudato si" . Durante il workshop hanno relazionato la Dott.ssa L. Rinaldi, il Dott. C. Cravotta e il Dott. A. D'Ippolito che hanno approfondito, rispettivamente, i temi riguardanti la complessa relazione uomo/ambiente, il legame tra pandemia mondiale/ecosistema e gli effetti degli inquinanti ambientali sulla salute. Successivamente si sono svolti i lavori di gruppo ed il dibattito conclusivo nel corso del quale gli alunni hanno presentato i lavori autoprodotti, ricchi di puntuali e interessanti riflessioni. Il 30 aprile si svolgerà il secondo workshop dal titolo "D iritto al futuro" in cui relazioneranno padre V. Giovino, il prof. I. Cigna, la dott.ssa S. Gentile e il prof. I. Bongiovanni che parleranno rispettivamente delle seguenti tematiche: " L'Enciclica Laudato si", "La città sostenibile in un pianeta che cambia", "Seminare il futuro: dall'agroecologia alla transizione verso sistemi alimentari sostenibili"; "Energie alternative". Il progetto si concluderà con le esperienze laboratoriali "geo-logica-mente" e con la premiazione degli allievi. Hanno coordinato tutte le attività, realizzate con la collaborazione del centro xeiron, le professoresse B. Atturio, C. Rinaldi e Luigia Perricone, coordinatrice delle attività didattico educative del liceo.

Ti potrebbero interessare