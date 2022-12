Salute 930

Lungodegenza al Raimondi di San Cataldo: "Grazie alla professionalità la degenza è stata più leggera e sopportabile"

La lettera di ringraziamento di Gisella Canicattì che presso la struttura ha avuto in cura la madre

Redazione

"Il reparto di lungadegenza dell'Ospedale Raimondi di San Cataldo, diretto dal dott. Calogero Nicosia e dalla capo sala facente funzioni Miriam Fascianella è meritevole di attenzioni, professionali ed umane, nonostante le tante difficoltà, per poter gestire al meglio tale servizio", lo sostiene con spirito di riconoscenza la sig.ra Gisella Canicattì, la quale ha dovuto ricoverare la propria mamma, per problemi connessi ad una malattia neurodegenerativa che, in questi casi è d'obbligo essere assistiti da personale altamente qualificato.

Nelle corsie della lungodegenza la donna ha incontrato il dott. Calogero Nicosia e la caposala Miriam Fascianella che "grazie alla loro professionalità e le premure degli operatori sanitari hanno reso la degenza ed i problemi legati ad essa più leggeri e sopportabili. Qui in ospedale - prosegue la donna - ho incontrato un reparto di eccellenza, tutti impegnati con grande umanità oltre che con competenza e serietà, sempre col sorriso, sempre con una parola di conforto. Vi avete insegnato giorno dopo giorno, ad effrontare la sofferenza con più coraggio. Grazie di cuore a tutti gli infermieri e i medici che ci sono sempre stati accanto. Ci siamo sentiti "fortunati" al di là di quello che la vita ci ha chiesto di attraversare. Un grazie di cuore a tutto il reparto, a tutto lo staff di infermieri, siete stati tutti perfetti da punto di vista professionale ed umano".



