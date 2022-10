Lunghe liste d'attesta per prestazioni specialistiche in Sicilia, Schifani: "Sarà nostra priorità"

Politica 519

Lunghe liste d'attesta per prestazioni specialistiche in Sicilia, Schifani: "Sarà nostra priorità"

È quanto il presidente della Regione, Renato Schifani, scrive in una nota diretta al responsabile del Coordinamento intersindacale della medicina specialistica del territorio

Redazione

27 Ottobre 2022 15:53 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/lunghe-liste-dattesta-per-prestazioni-specialistiche-in-sicilia-schifani-sara-nostra-priorita Copia Link Condividi Notizia

«Le criticità delle lunghe liste di attesa nell’erogazione delle prestazioni specialistiche in Sicilia segnalate dal Cimest sono all’attenzione e rappresentano una priorità del governo regionale». È quanto il presidente della Regione, Renato Schifani, scrive in una nota diretta al responsabile del Coordinamento intersindacale della medicina specialistica del territorio, Salvatore Calvaruso, che nei giorni scorsi aveva chiesto di essere convocato urgentemente per discutere della problematica. «In considerazione della particolare congiuntura di questo inizio di legislatura e dell'iter non ancora definito di formazione del Governo, dovuto al rispetto di nuove procedure introdotte dalla legge regionale 26/2020 - conclude Schifani - le assicuro che quanto richiesto sarà oggetto di specifica trattazione e impegno dell'assessore alla Salute, al momento della sua nomina».



«Le criticità delle lunghe liste di attesa nell'erogazione delle prestazioni specialistiche in Sicilia segnalate dal Cimest sono all'attenzione e rappresentano una priorità del governo regionale». È quanto il presidente della Regione, Renato Schifani, scrive in una nota diretta al responsabile del Coordinamento intersindacale della medicina specialistica del territorio, Salvatore Calvaruso, che nei giorni scorsi aveva chiesto di essere convocato urgentemente per discutere della problematica. «In considerazione della particolare congiuntura di questo inizio di legislatura e dell'iter non ancora definito di formazione del Governo, dovuto al rispetto di nuove procedure introdotte dalla legge regionale 26/2020 - conclude Schifani - le assicuro che quanto richiesto sarà oggetto di specifica trattazione e impegno dell'assessore alla Salute, al momento della sua nomina».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare