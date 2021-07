Attualita 123

Lunghe file e assembramenti all'hub vaccinale di Gela, Gnoffo: "L'Asp intervenga"

Nella città in zona rossa, si registrano lunghe file all'hub del Palacossga e gente costretta ad attendere sotto il sole

Redazione

19 Luglio 2021 12:01

"Gli assembramenti visti in questo fine settimana all’ingresso dell’Hub vaccinale del Palacossiga, nonostante il calo delle prenotazioni, non rappresentano certo un bel biglietto da visita per una città che sta subendo, ancora una volta, le limitazioni della Zona Rossa". E' quanto afferma l'assessore alla Salute, Nadia Gnoffo. "In pochissimo spazio all’ingresso stavano ammassate decine e decine di cittadini, senza che nessuno facesse rispettare il distanziamento né, tantomeno, che venisse fatta alcuna distinzione tra soggetti prenotati e non, e tra chi doveva ricevere la prima o la seconda dose.La struttura messa a punto dal Comune di Gela in tempi record offre grandi spazi ed infinite possibilità di organizzazione logistica, ed è un peccato che l’Asp non riesca ad organizzare una gestione efficace.

Un Hub funzionale ed efficiente, soprattutto in questo periodo, è quello che serve per cercare di invogliare i cittadini alla vaccinazione. Non è certo costringendo la gente a lunghe file sotto il sole cocente che riusciremo a convincere gli indecisi. Chiederò ad Asp un intervento immediato affinché non si ripetano le scene di questo fine settimana. Ai cittadini che ancora non hanno scelto di farlo, rinnovo l’invito a vaccinarsi per far sì che questo periodo buio possa finire al più presto.



"Gli assembramenti visti in questo fine settimana all'ingresso dell'Hub vaccinale del Palacossiga, nonostante il calo delle prenotazioni, non rappresentano certo un bel biglietto da visita per una città che sta subendo, ancora una volta, le limitazioni della Zona Rossa". E' quanto afferma l'assessore alla Salute, Nadia Gnoffo. "In pochissimo spazio all'ingresso stavano ammassate decine e decine di cittadini, senza che nessuno facesse rispettare il distanziamento né, tantomeno, che venisse fatta alcuna distinzione tra soggetti prenotati e non, e tra chi doveva ricevere la prima o la seconda dose.La struttura messa a punto dal Comune di Gela in tempi record offre grandi spazi ed infinite possibilità di organizzazione logistica, ed è un peccato che l'Asp non riesca ad organizzare una gestione efficace.

Un Hub funzionale ed efficiente, soprattutto in questo periodo, è quello che serve per cercare di invogliare i cittadini alla vaccinazione. Non è certo costringendo la gente a lunghe file sotto il sole cocente che riusciremo a convincere gli indecisi. Chiederò ad Asp un intervento immediato affinché non si ripetano le scene di questo fine settimana. Ai cittadini che ancora non hanno scelto di farlo, rinnovo l'invito a vaccinarsi per far sì che questo periodo buio possa finire al più presto.

Ti potrebbero interessare